◇プロ野球セ・リーグ 巨人 1-0 中日(20日、東京ドーム)僅差の投手戦を制し完封勝利とした巨人。橋上秀樹監督代行が試合を振り返りました。まずは8回2アウトまで無安打に抑えた先発・ウィットリー投手の好投について「素晴らしいの一言につきます」と称賛。制球の不安定さがあったことにも触れながら「回を追うごとに安定してきましたし、生命線であるカーブが効果的に決まってましたので、ある程度投げてくれるかなと思ってました