ドジャースの大谷翔平投手は１９日（日本時間２０日）、自身のインスタグラムで真美子夫人との間に第２子が誕生したことを発表した。文面では第１子誕生との違いがあった。それは英文で記された際の文末。「Ｓｈｏｈｅｉ、Ｍａｍｉｋｏ」と夫婦連名が記された。これは２０２５年４月に第１子誕生を発表した際にはなかったものだ。大谷は英文で「私たちは再びこの素晴らしい日を家族みんなで迎えられたことに大きな喜びを感じ