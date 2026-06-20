韓国の４人組女性グループ・ａｅｓｐａのカリナとウィンターのビジュアルを利用しディープフェイクを制作・販売した人物に懲役刑が言い渡されたと１９日、現地メディアのインサイトなどが報じた。記事によると２人の所属事務所であるＳＭエンターテインメントが１８日、大邱（テグ）高等裁判所で開かれた裁判で、営利目的でディープフェイク映像を制作・販売した罪で起訴された人物に懲役２年６月の判決、８０時間の性暴力治療