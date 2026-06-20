オリックス戦に先発した西武・隅田＝京セラドーム西武の隅田が被安打3で今季2度目の完封、6勝目を挙げた。切れのある変化球を効果的に交えて8三振を奪い、三塁を踏ませなかった。一回にカナリオの適時打で先制し、小刻みに加点した。オリックスは投打に振るわなかった。