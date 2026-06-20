「巨人１−０中日」（２０日、東京ドーム）巨人が接戦を制して連敗を２で止めた。先発のウィットリーが八回２死まで無安打に抑える快投。本拠地初勝利で今季３勝目を挙げた。試合後、橋上監督代行は「本当に素晴らしいの一言に尽きますね」と最大級の賛辞。「もともと制球に課題のある中で、立ち上がりはそういうところもあったが、回を追うごとに安定してきたし、生命線のカーブが最初から非常に効果的に決まっていたので」