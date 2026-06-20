銀座ロフトは、2026年6月20日から7月30日までの期間、「旅する水族館2026」を開催しています。全国9か所の水族館によるオリジナルグッズをはじめ、「ダーウィンが来た！」の記念グッズや人気クリエイターによる海の生き物雑貨が登場。会期中は限定ステッカーのプレゼント企画も実施しています。ファンにはたまらないグッズがラインアップ！「旅する水族館2026」は、6月20日から7月9日までを前期、7月10日から30日までを後期として