スペイン・セビリアにてエンターテインメントフェスティバル「Mangafest Summer Edition 2026」が2026年6月20日から6月21日に開催されている（現地時間）。 【写真】昨年のワークショップ・イベントの様子 「Mangafest」は、年間を通じてスペイン各地で開催されているアニメ、マンガ、ゲームファンが集う大規模イベント。スペイン国内では最大級の規模を誇り、イラスト・マンガ・Webtoon・アニメー