日本人の多くが不眠症に悩む。不眠は肥満をはじめ、死亡リスクの高い多くの病気につながるとされてきた。しかし最新の研究では不眠のリスクの捉え方が変わってきている。※本稿は、メライン・ファンデラール著、國森由美子訳『熟睡力』（新潮社）の一部を抜粋・編集したものです。睡眠不足のせいで肥満や高血圧になるのか？睡眠と、早期死亡リスクのある最も一般的な慢性疾患、すなわち心血管疾患との関係について判明している事