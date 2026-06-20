翌日、重要な予定が控え十分な睡眠が必要なときほど、緊張でなかなか眠りにつけないものだ。そんな夜には瞑想やマインドフルネスをもとに考えられたメソッドが効果的だ。自分が安眠できる状況にいると脳に錯覚させ、入眠を促し、睡眠の質を向上させる。睡眠科学者がその具体的な方法を伝授する。※本稿は、メライン・ファンデラール著、國森由美子訳『熟睡力』（新潮社）の一部を抜粋・編集したものです。「ここは安心して眠れる環