2010年の南アフリカ大会以来、2度目の優勝を目指すスペイン。グループHでの第1戦は、初出場のカーボベルデ相手にまさかのスコアレスドロー。シュート27本を記録しながら、最後までネットを揺らせなかったチームに対し、批判が殺到している。そんな中、優勝経験者である元スペイン代表アンドレス・イニエスタがチームにエールを贈った。 ■「冷静に対応すべき」 バルセロナや神戸な