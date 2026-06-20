中国メディアの参考消息によると、香港メディアのサウスチャイナ・モーニング・ポストはこのほど、「中国の造船所が大型特殊貨物船の引き渡しで新たな節目を迎える」とする記事を掲載した。記事はまず、中国の大手造船会社である江南造船が10日、世界最大のアンモニア運搬船を引き渡したことに触れ、「これは中国が高付加価値造船事業に注力する上で、また一つの重要な節目となる出来事だ」と伝えた。記事によると、「Ivy Cove」と