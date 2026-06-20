米ロサンゼルス・ドジャース所属の大谷翔平（31）が20日、自身のインスタグラムを更新し、第2子誕生を報告。SNSは瞬く間に祝福の声であふれ、投稿から34分で30万もの「いいね」を集めた（16時59分時点）。【写真】大谷翔平、第2子の誕生を自ら報告赤ちゃんショットも！投稿で、英文の画像を公開。「人生におけるこの素晴らしい日を共に過ごせることを、心から嬉しく思います。無事に生まれてきてくれてありがとう。この道の