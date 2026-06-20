歌手の和田アキ子が２０日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに１０００回」に出演。肺炎のため亡くなった女優の中村玉緒さん（享年８６）の通夜を振り返った。今月１６日に都内で行われた中村さんの通夜に参列した和田は「本当に私、仲が良かったんですよ。大先輩ですけどね、同じ関西ということもあって。玉緒さんは京都ですけど、勝さんも京都ですから。本当によくしてもらって。何とも言えなかった」