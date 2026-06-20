サッカー元ブラジル代表のロナウジーニョ氏（４６）がイタリア３部ラベンナで現役復帰すると、イタリア紙「ガゼッタデロスポルト」が報じた。同紙は「米国全土が?星条旗?のＷ杯に釘付けになる中、まさに米国から衝撃的な移籍ニュースが飛び込んできた。ロナウジーニョがセリエＣ（イタリア３部）から再出発し、イグナツィオ・チプリアーニ率いる野心あふれるラベンナと契約を結ぶことになったのだ。これはまさにセンセーショナ