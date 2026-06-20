19日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した谷沢健一氏が、阪神・大山悠輔について言及した。大山は横浜スタジアムで行われた同日のDeNA戦、2本塁打を含む3安打4打点の活躍で勝利に貢献した。大山は今季横浜スタジアムに好相性で3試合に出場して、打率.778、4本塁打、10打点と打ちまくっている。番組MCの谷繁元信氏は「大山が横浜スタジアムで打つ」と話せば、谷沢氏は「横浜スタジアムは、右中間、