諏訪玲奈（２３＝岡山）が２０日、ボートレース戸田の「ヴィーナスシリーズ第６戦戸田中央メディックス埼玉杯」の３日目６Ｒでデビュー初勝利を飾った。５コースからコンマ０６のトップＳを決めてまくり差し、見事に１着でゴール。２０２４年１１月の児島でデビューから約１年７か月、１９５走目での初勝利に「うれしいです。とりあえず早く師匠の山室（展弘）さんにお伝えしたいなと思いました。長かった」と喜びを表した。