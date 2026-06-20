ヤンキースは１９日（日本時間２０日）の本拠地レッズ戦に５―０で快勝。先発したキャメロン・シュリットラー投手（２５）は６回９６球を投げ、４安打無失点１四球、自己最多となる１３奪三振の快投で８勝目（３敗）を挙げた。ＭＬＢ公式サイトは「シュリトラーはヤンキース史上最年少で１試合１３奪三振以上、四球なしを記録した」と伝えた。防御率１・７１はア・リーグ唯一の１点台。メジャーデビューした昨季、１４試合に先