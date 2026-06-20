自身のインスタグラムで赤ちゃんの足や愛犬デコピンの写真を公開したドジャースの大谷翔平投手が19日（日本時間20日）、自身のインスタグラムを更新し、真美子夫人との間に第2子が誕生したことを報告した。育児休暇による欠場から待望の吉報が届き、日本のファンからは「日本全国、世界のみんなが祝福することでしょう」などと歓喜と祝福の声が殺到している。大谷はこの日の本拠地オリオールズ戦を欠場し、球団は「育休のため