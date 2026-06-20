インスタグラム更新米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手が日本時間20日、インスタグラムを更新し、第二子誕生を報告した。球団は現地19日に大谷の育休取得を発表。同日のオリオールズ戦を欠場していた。チームを離れていた大谷から、吉報が届いた。インスタグラムを更新し、第二子誕生を報告。英語で「一緒に歩む人生の中で、この素晴らしい日を経験できたことに私たちはまた大喜びしています無事に生まれてきてくれてあり