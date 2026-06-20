『告白−25年目の秘密−』のメインビジュアル（C）日本テレビ 松村北斗主演・日本テレビ系7月期土曜ドラマ『告白−25年目の秘密−』のメインビジュアルが公開された。本作は、純愛と狂気の狭間を描くラブサスペンス。「野瀬化粧品」総務部に勤務する主人公・雪村爽太（松村北斗）は、野瀬麻里子（岡崎紗絵）に25年間片想いを続けてきた。その感情は純愛か、それとも執着という名の狂気なのか──。25年前に起きた凄