【スージー鈴木のゼロからぜんぶ聴くビートルズ】#75『ヒア・ゼア・アンド・エヴリホエア』視界が広がるメロディーとゾクゾクする下降コーラスアルバム『リボルバー』（1966年8月5日発売）?◇◇◇■『トゥモロー・ネバー・ノウズ』アルバム『リボルバー』のラストを飾る曲は、1966年の春、アルバムの中で、いちばん最初にレコーディングされている。つまりは4人にとって『リボルバー』というプロジェクトを象徴し