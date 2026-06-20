サッカーショップKAMOがアディダスの新アパレルコレクションを発売開始したサッカーショップKAMOは6月20日、アディダス「アパレルコレクション『EQT』」のトラックトップを本日より発売開始したと公式X（旧ツイッター）で発表した。サッカー日本代表の選手たちが移動中に着用しているアイテムの登場に、SNS上では「売り切れんの早いて」などと早くも大きな反響を呼んでいる。今回のコレクションは、アディダスが手がけるサッカ