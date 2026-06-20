パラグアイのサポーターが試合後に見せた行動北中米ワールドカップ（W杯）は現地時間6月19日に大会9日目を迎えた。グループDの第2節でパラグアイ代表がトルコ代表に勝利したなか、試合後にパラグアイサポーターが見せた行動に注目が集まっている。試合は開始から1分をすぎた直後に動いた。パラグアイのMFアンドレス・クバスが敵陣中央でこぼれ球を拾いショートカウンターを発動。クバスからエンシソにわたり、ガラルサにラスト