◆第２回しらさぎＳ・Ｇ３（６月２１日、阪神競馬場・芝１６００メートル）＝２０日、栗東トレセンダービー卿ＣＴ４着のミニトランザット（牡４歳、栗東・杉山佳明厩舎、父エピファネイア）は、ＣＷコースで前日調整。活気に満ちた様子で、軽快に半周した。杉山佳調教師は「元気良かったですね。万全でいけるかなと思います」と満足。暑さについても「今日も汗をかいていたので、熱がこもるようなことはないと思いますね」と不安