高知県高知市のかるぽーとで開かれた「高知市小・中学校連合音楽会」は子どもたちに演奏することの楽しさを感じてもらおうと、高知県教育文化祭の一環として毎年開かれています。ことしは高知市内・17の小中学校の児童・生徒が参加。授業や部活で練習してきたクラシックや話題の曲「好きすぎて滅！」などを演奏しました。会場には多くの保護者たちが集まり、日頃の練習の成果を披露する子どもたちに拍手を送っていました。