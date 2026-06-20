◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１―０中日（２０日・東京ドーム）巨人のフォレスト・ウィットリー投手が７回２／３を１安打無失点、１０奪三振で３勝目。ノーヒットノーランこそ逃したが、本拠地・東京ドームで初勝利となった。初回から最速１５７キロの直球にスプリットなどを交え、凡打の山を築いた助っ人右腕。４回は先頭・田中への四球をきっかけに２死二塁を招いたが、細川を空振り三振に仕留めた。１００球で迎えた８回は２