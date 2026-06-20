◇パ・リーグオリックス0―4西武（2026年6月20日京セラD大阪） オリックスが今季9度目の完封負けを喫した。西武・隅田の投球に力負けした。初回先頭の西川が左前打。だが、続く山中の遊ゴロ併殺打を皮切りに、7回2死で太田が四球を選ぶまで19人連続でアウトを献上した。結果的に3安打に封じ込まれ、敗北した。投げては先発転向後2戦目に臨んだペルドモが、4回2/3を7安打4失点で3敗目。「結果を求めていましたが、内容が