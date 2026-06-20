２０日の函館１１Ｒを４番人気のアンジュプロミス（牝３歳、栗東・矢作）が制し、騎乗した古川奈穂騎手（２５）＝栗東・矢作＝がＪＲＡのメインレースで初勝利を挙げた。特別戦は今回が７勝目だが、これまでメインＶはなかった。スタートを決めてハナを奪いに行き、道中はマイペースの逃げに持ち込んでそのまま押し切った。古川奈穂は「前回は少しイレ込みがきつかったのがマイナスでしたけど、今回は滞在でいい雰囲気のまま競