森保ジャパンの戦いの裏側に注目が集まっている。強豪オランダとの一戦では、負傷した久保建英選手が仲間をねぎらう姿が感動を呼び、チームの結束力が浮き彫りとなった。さらに、森保監督が掲げた「45」という数字の真意や、海外試合でのユニークなシーンも話題に。ピッチ内外で見せる“激闘の舞台裏”が大きな関心を集めている。監督が掲げる謎の数字…森保ジャパンの“舞台裏”森保ジャパンの“激闘の舞台裏”が話題になっている