アニメ映画『それいけ！アンパンマンパンタンと約束の星』（26日公開）の新たな場面カットが解禁された。あわせて今作に登場する個性豊かなキャラクターたちや物語の内容を紹介する。【画像】アンパンマン負ける…最強クラスの強敵公開された場面カット「それいけ！アンパンマン」にはこれまで、アンパンマンたちの前にさまざまな強敵が登場してきたが、その魅力はただ怖いだけではない。お騒がせキャラなのにどこかかわい