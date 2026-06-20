西山実沙の段違い平行棒＝味の素NTC体操女子の世界選手権（10月・オランダ）代表らが20日、東京都北区の味の素ナショナルトレーニングセンターで試技会に臨み、初代表で15歳の西山実沙（なんばク）は「団体（総合）で金メダルを取ることが一番大きな目標。自分ができる最大限の演技をしたい」と抱負を語った。得意の段違い平行棒ではトップの13.900点。4月の全日本選手権と5月のNHK杯を初制覇し、勢いに乗る新星は「チームの流