長野県佐久保健所は１９日、立科町芦田八ヶ野の旅館「池の平ホテルエクセル東館」で食事をした高校生と教員１１０人が腹痛や下痢（げり）などの症状を訴え、ウエルシュ菌による集団食中毒があったと発表した。入院した人はおらず、全員が快方に向かっている。同保健所は団体客専用の調理部門を同日から３日間の営業停止処分とした。発表によると、１０日にバイキング形式で提供された夕食を食べた３５３人のうち、１０〜６０