◇パ・リーグ西武４―０オリックス（2026年6月20日京セラＤ）西武・隅田知一郎投手（26）が今季2度目の完封6勝目を挙げた。通算5度目の完封勝利で、チームは今季最多タイの貯金18。初回、先頭の西川に左前打を許したが、それ以降無安打ピッチングを続けた。初回先頭打者の1安打だけでの完封勝利は2017年の菊池雄星（西武）以来、13人目の珍しい記録だったが、9回に先頭紅林に2安打目を許した。2完封はリーグトップ