「巨人１−０中日」（２０日、東京ドーム）巨人が連敗を「２」でストップ。浅野の先制弾を、先発・ウィットリーが圧巻投球で守った。熾烈（しれつ）な投手戦の中で三回だった。この日、昇格した朝野が「８番・左翼」で先発出場すると、中日先発・大野のカットボールを振り抜いた。左翼席中断まで運ぶ今季１号ソロで先制に成功。「最高の結果になってうれしいです」と一振りで結果を残した。その後は大野に要所を締められる