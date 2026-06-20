東京・北区の小学校で授業中の児童ら11人が負傷した火災について、消火活動にあたった男性教員が「音楽準備室の角が激しく燃えていた」と説明していることが新たに分かりました。この火事は19日、北区の滝野川第三小学校で授業中に4階の音楽室付近から出火し児童ら2人が骨折するなど合わせて11人が病院に搬送されたものです。その後の取材で、火災報知器のベルを聞き音楽室に駆けつけた40代の男性教員が、隣の準備室を確認した際「