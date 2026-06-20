元日向坂46の女優齊藤京子（28）が20日、都内で、映画「恋愛裁判」Blu−ray＆DVD発売記念トークイベントに登壇した。同作は、恋愛禁止ルールを破ったとして裁判にかけられる女性アイドルを通して、独自発展した日本のアイドル文化と、その中で暗黙の了解とされてきた「アイドルの恋愛禁止」問題を描いた社会派作品。齊藤は人気上昇中のアイドルグループ「ハッピー☆ファンファーレ」でセンターを務める山岡真衣を演じる。自身もア