近年のセリエAで異彩を放つコモ。指揮官はアーセナルやチェルシー、バルセロナでプレイした元スペイン代表のセスク・ファブレガス。24-25シーズンにセリエAに昇格し、トップリーグ2季目の今季は38試合20勝11分7敗で勝ち点71を稼ぎ、来季のCL出場権を獲得した。そんなセリエAの上位陣を脅かすチームの中で存在感を示しているのが、アルゼンチン代表のニコ・パスだ。レアル・マドリードの出身の21歳で、ポジションはトップ下。司令塔