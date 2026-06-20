ラ・リーガのアトレティコ・マドリードがFWの獲得を検討している。移籍市場に精通するジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によると、ターゲットはリーグ1のパリ・サンジェルマンに所属するイ・ガンイン。韓国代表のプレイヤーだが、ユース年代ではスペインのバレンシアで過ごしており、そのままトップチームデビューを飾った。その後マジョルカを経由して2023年からPSGに所属している。PSGでは一定の出場機会を得ており、2