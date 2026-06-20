アメリカ代表とオーストラリア代表によるワールドカップ・グループリーグ第2戦で、思わぬハプニングが発生した。シアトルで行われた一戦は、アメリカ代表が2-0で勝利し、グループリーグ2連勝を達成。しかし試合終了間際、主審を務めたフェリックス・ツヴァイヤー氏が足をつり、プレイが一時中断する事態となった。『THE Sun』が報じている。後半アディショナルタイム、ボールがタッチラインを割った直後にツヴァイヤー主審が笛を吹