家族への「愛」を公言し、その存在を重視してきた大谷。だからこそ、今回も真美子夫人のサポートを決意した(C)Getty Images野球選手である前に、父として、大谷翔平は決断した。現地時間6月19日、ドジャースは「父親産休」を取得した大谷がチームから一時的に離脱すると正式発表した。昨年4月に第1子が誕生した際には、MLBが設ける“産休制度”である「父親リスト」に入っていたが、今回は同リストには入っていない。【写真】