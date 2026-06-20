１９日放送の、ＴＢＳ系「Ａ−ｓｔｕｄｉｏ＋」（金曜・午後１１時）に俳優・本木雅弘（６０）が出演。エッセイストの妻・内田也哉子さん（５０）との長男でモデルのＵＴＡ（２８）が俳優デビューすることについて語った。ＭＣの落語家・笑福亭鶴瓶が「会ったんですよ、息子さんに」と、ＵＴＡを取材したと話し、「カッコええ。見て、これ」と、鶴瓶とＭＣのＫｉｓ−ＭｙーＦｔ２の藤ヶ谷太輔がＵＴＡを取材している写真が登場