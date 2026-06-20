◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―広島（２０日・神宮）広島は、粘りの攻撃で勝ち越しに成功した。４―４同点の６回１死満塁から菊池涼介内野手が２点二塁打を放った。なおも１死二、三塁からファビアンの２点打でリードを４点に広げた。先頭・石原が執念でチャンスメイクした。広沢に対し、１２球粘って四球を選んだ。続く勝田の二ゴロが進塁打となり、小園がストレート四球、名原が右前打で好機を広げていた。試合開始から