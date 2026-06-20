体操女子の日本代表が２０日、東京・味の素ナショナルトレーニングセンターでアジア選手権（２５日開幕、中国）に向けた試技会を公開し、１５歳の西山実沙（なんばク）が、初のシニアの日の丸を背負って参加した。やや緊張した面持ちだったが、４種目いずれも上々の演技を披露し、仕上がりの良さをアピールした。「とりあえず大きなミスもなく、団体で自分が任された役割はできたかな」と振り返り、日の丸に対しては「いろんな