◆パ・リーグオリックス０―４西武（２０日・京セラドーム大阪）オリックス打線は３安打と振るわず、９度目の完封負けを喫した。初回、先頭の西川が左前へ運んだが、その後は９回先頭の紅林が中前安打を放つまでＨランプをともせず。西武・隅田に完封勝利を献上した。先発・ペルドモは４回２／３を７安打４失点で３敗目。リリーフから配置転換後、２度目の先発マウンドでスターターとしてのＮＰＢ初勝利をつかむことはできな