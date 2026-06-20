◆パ・リーグ日本ハム―ソフトバンク（２０日・エスコンフィールド）ソフトバンクは６回２死二、三塁、近藤健介が左中間席へ２打席連続の１５号３ランを放った。５回無死一、二塁では菊地の初球を捉えて右翼席への１４号３ラン。「思い切って自分の打撃をしようと打席に入りました。初球のフォークに対していいアプローチができました」と振り返っていた。１回無死二、三塁では遊ゴロで先制点を挙げており、２打席連発で７