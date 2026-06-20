FC東京に所属するMF佐藤龍之介のバレンシア加入が近づいているようだ。19日、スペイン紙『アス』や『エル・デスマルケ』などが報じている。“スペインの名門”に史上初の日本人選手が誕生する。スペイン人ジャーナリストのサルバ・ゴミス氏によると、バレンシアは移籍金400万ユーロ（約7億4000万円）を5回の分割払いで、FC東京および選手本人と合意に達したとのこと。また、保有権はバレンシアが85パーセント、FC東京が15パー