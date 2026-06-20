６月２０日の東京１１Ｒ・スレイプニルＳ（ダート２１００メートル＝１５頭立て）は９番人気の伏兵リアレスト（牡５歳、美浦・尾関知人厩舎、父リアルスティール）が上がり最速３４秒９を繰り出して２馬身半差で快勝。オープン１０度目の挑戦で待望の初勝利を手にした。勝ち時計は２分８秒２（不良）。スタートを五分に出て道中は５〜６番手。遅い流れでも折り合いがつき、手応え十分で迎えた直線は外に出されると持ち味の一瞬