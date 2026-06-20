FIFAワールドカップ2026からの敗退が決定したトルコ代表のMFアルダ・ギュレル（レアル・マドリード／スペイン）が、心境を吐露した。20日付で、トルコメディア『Fanatik』が伝えている。欧州予選プレーオフ枠として24年ぶりの出場となったトルコ代表は、アルダ・ギュレルやハカン・チャルハノール（インテル／イタリア）、ケナン・ユルディズ（ユヴェントス／イタリア）といったタレントを擁したことで、“ダークホース”との