バンドyahyel（ヤイエル）のメンバーでミュージシャンの篠田ミルさんが死去したと20日、同バンドのXなどで発表された。Xでは「yahyelのメンバー、篠田ミルが2026年4月14日に永眠いたしました。今はまだ、メンバー、スタッフ共に、この現実を受け入れられていない日々を過ごしています。葬儀はご遺族の意向により近親者のみにて執り行われました。皆様におかれましても静かに篠田ミルを見送っていただけますと幸いです。篠田ミルが