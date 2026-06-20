女優のチョン・ウォンジュ（86）が、年下の恋人と破局したことを明かし、率直な恋愛観を語った。6月18日、YouTubeチャンネル「スンブン ソヌ・ヨンヨ」には、「老後を一緒に過ごすために購入した楊水里（ヤンスリ）の600坪の土地に、ついに家を建てに行く82歳の親友ソヌ・ヨンヨとチョン・ウォンジュ」というタイトルの動画が公開された。【画像】チョン・ウォンジュの“迷惑行為”が物議この日、チョン・ウォンジュは女優ソヌ・ヨ